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Ядерна субмарина флоту США налетіла на підводну гору, не позначену на мапі
02 ноября 2021 | 13:48
Американські військові встановили, що невідомим об'єктом, з яким у жовтні зіткнувся атомний підводний човен USS Connecticut, була підводна гора. Про це пише видання USNI News з посиланням на власні джерела.
Розслідування інциденту, який стався 2 жовтня в Південно-Китайському морі, завершилось на минулому тижні. Доповідь передали командувачу Сьомого флоту ВМС США віце-адміралу Карлу Томасу для ознайомлення та ухвалення подальших рішень.
"У ході розслідування було встановлено, що USS Connecticut під час виконання завдань у міжнародних водах в Індо-Тихоокеанському регіоні зіткнулась з підводною горою, яка не була позначена на картах", - розказав речник флоту.
Внаслідок зіткнення підводний човен отримав пошкодження баластних цистерн. Атомний двигун та його елементи не постраждали. 11 людей отримали травми. Після аварії субмарина піднялась на поверхню і поплила на базу на острові Гуам, де зараз знаходиться на ремонті.
USS Connecticut - атомний підводний човен проєкту "Сівулф", побудований у 90-х роках.
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