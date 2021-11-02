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"Укроборонпром" анонсував запуск першого серійного виробництва боєприпасів ВОГ-17В.
02 ноября 2021 | 13:52
Як повідомляє пресслужба Державного концерну "Укрборонпром", розробка цього боєприпасу належить ТОВ "Спеціальне конструкторське бюро «Вектор-В»".
Зазначається, що гранати для автоматичного та підствольного гранатометів спеціалісти бюро розробляли протягом двох років.
У компанії зазначили, що передані для серійного виробництва постріли ВОГ-17В дозволять вирішити нагальну потребу української армії у боєприпасах для автоматичних гранатометів, яка наразі забезпечується за рахунок імпорту.
"Укроборонпром" додав, що компанія "СКБ "Вектор-В" пройшла повний цикл державних випробувань ВОГ-17В. При цьому саму розробку та весь цикл держвипробувань боєприпасу товариство провело за власні кошти без залучення державного фінансування, однак з використанням науково-виробничого потенціалу ДП "Шосткинський завод "Імпульс".
"Таким чином Україна стає однією з 12 країн світу, які мають замкнутий цикл виробництва боєприпасів для ведення ближнього бою, а також це знаменує початок відновлення боєприпасної галузі України", - йдеться в повідомленні.
"Спеціальне конструкторське бюро "ВЕКТОР-В", яке було створено у 2018 році, є розробником та виробником боєприпасів калібром 30 мм та 40 мм для підствольних та автоматичних гранатометів. Зокрема, окрім боєприпасів пострадянських калібрів СКБ розробило та виготовляє гранати стандартів НАТО V40х46, V40х53.
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