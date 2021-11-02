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Данілов назвав дезінформацією повідомлення західних медіа про російські війська біля України
02 ноября 2021 | 14:49
"Те, що вони там пишуть, не відповідає дійсності".
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заперечив дані західних медіа про нарощування російських військ біля України.
"Йде свідома дезінформація всього суспільства. Скажімо так – те, що вони там пишуть, не відповідає дійсності. На сьогодні це не відповідає дійсності. Ми спостерігаємо за всіма процесами, це дезінформація і нам незрозуміло, для чого вони це роблять… Що буде завтра, ми не знаємо, на сьогодні такої концентрації, такого скупчення того, що вони пишуть, там цього немає", - сказав Данілов у коментарі "Радіо Свобода".
За даними секретаря РНБО, ситуація біля російсько-українського кордону останніми днями не змінювалася. Він додав, що супутникові фотографії варто розглядати у динаміці.
"Хай вони покажуть фотографії, які були там місяць тому, два тижні тому – ви побачите одні й ті ж самі фотографії", - сказав Данілов.
Нагадаємо, що на минулому тижні газета Washingon Post написала, що Росія знову нарощує війська біля кордону з Україною. За версією видання, це відбувається на тлі діалогу України з НАТО і обговорення перспектив її вступу в альянс.
У Міністерстві оборони на це відповіли, що Україна не фіксувала додаткового перекидання російських військ, озброєння та військової техніки до державного кордону. Міністерство назвало повідомлення про нарощування сил "елементом інформаційно-психологічних дій".
Наступного дня американське видання Politico опублікувало супутникові знімки, зроблені 1 листопада в районі російського міста Єльня, за 300 км північніше Сумської області. На них видно велике скупчення військової техніки.
Окрім того, Politico заявило, що в райони поблизу Брянська і Курська (це ще бличже до кордону з Україною) Росія перекинула танкову дивізію, оснащену Т-80У і САУ. Знімків із цих районів журналісти не опублікували.
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