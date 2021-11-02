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До України зі США йдуть п'ять суден приблизно з 280 тис. тонн вугілля
02 ноября 2021 | 14:51
Ситуація нагадує історію із Західним Берліном, якому оголосив блокаду СРСР, але США підтримало західноберлінців, організувавши повітряний міст.
Українські порти найближчим часом приймуть п'ять суден з імпортним вугіллям зі США загальним обсягом приблизно 280 тис. тонн.
Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в уряді.
"П'ять кораблів пливе: чотири - для ДТЕК і один - для державної "Центренерго"", - сказав співрозмовник агентства.
Він уточнив, що "Центренерго" очікує отримати 72 тис. тонн вугілля до 14 листопада, а потім до 25 листопада - ще 66 тис. тонн. Співрозмовник нагадав, що держкомпанія отримала кошти на закупівлю цього вугілля завдяки великому контракту з продажу електроенергії НАК "Нафтогаз України".
За словами джерела, держкомпанія також купує деякі обсяги вугілля в Казахстані, проте на тому ринку нині найбільшим імпортером є Китай, з яким досить складно конкурувати.
Співрозмовник уточнив, що транзит вугілля з Казахстану через Росію наразі здійснюється без перешкод, тоді як Росія зупинила експорт свого вугілля до України.
За даними Держмитслужби, у жовтні цього року основний імпорт енергетичного вугілля здійснювався з Росії - на суму 34,56 млн доларів США порівняно з 26,49 млндоларів місяцем раніше, тоді як імпорт з Польщі становив 6,32 млн доларів (у вересні - $5,92 млн), з Казахстану - $1,28 млн ($0,12 млн). Імпорту вугілля зі США в Україну не було.
Через дефіцит вугілля на державних ТЕС Україна планувала поновити закупівлю електроенергії у Білорусі з 1 листопада. Проте аукціони було скасовано.
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[30.10.2021]
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