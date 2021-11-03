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Антивакцинатори вийшли на мітинг у центрі Києва і перекрили рух біля Верховної Ради

03 ноября 2021 | 09:38

Учасники акції намагалися пікетувати супермаркет.


Вранці 3 листопада в центрі Києва "антивакцинатори" зібралися на мітинг проти щеплення від коронавірусу.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Раніше в групах противників вакцинації анонсували акції протесту в Києві та Львові. Зазначалося, що люди з'їдуться з різних областей країни.

Близько 8 ранку кілька сотен людей пройшлися центром столиці - до Верховної Ради та Кабінету міністрів. Вони тримали в руках плакати з написами: "Ні примусовій вакцинації!", "Моє тіло - мій вибір і моі права", "Скажи "ні" ковід-паспортам" та інші.

Учасники акції - без масок.

Деякі з них - представники релігійних організацій.



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