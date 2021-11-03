|
Очередь до лета: в Украине наблюдается дефицит новых авто
03 ноября 2021 | 10:52
В украинских автосалонах есть в наличии только проданные и бывшие в употреблении автомобили.
В Украину перестали поступать новые автомобили. Об этом говорится в сюжете "2+2".
По информации телеканала, в автосалонах стоят очереди вплоть до лета следующего года, однако автомобилей в наличии нет.
также читайте
[02.11.2021]
|
по теме
Саакашвілі сяде точно
04. 11. 2021 | 08:24
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не помилує колишнього главу держави Міхеїла Саакашвілі. Про це вона сказала у середу на спеціальному брифінгу, повідомляє “Інтерфакс-Україна”.
Тарантіно виставить на аукціон NFT вирізані сцени з "Кримінального чтива"
03. 11. 2021 | 14:02
У Державній податковій службі і за місцями проживання посадовців проводять обшуки
03. 11. 2021 | 13:53
Колишні президенти ФІФА й УЄФА постануть перед судом
03. 11. 2021 | 13:51
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»