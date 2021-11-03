ТЕМА

Очередь до лета: в Украине наблюдается дефицит новых авто

03 ноября 2021 | 10:52

В украинских автосалонах есть в наличии только проданные и бывшие в употреблении автомобили.


В Украину перестали поступать новые автомобили. Об этом говорится в сюжете "2+2".

По информации телеканала, в автосалонах стоят очереди вплоть до лета следующего года, однако автомобилей в наличии нет.



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