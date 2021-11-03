Очередь до лета: в Украине наблюдается дефицит новых авто

По информации телеканала, в автосалонах стоят очереди вплоть до лета следующего года, однако автомобилей в наличии нет.

В Украину перестали поступать новые автомобили. Об этом говорится в сюжете "2+2" .

В украинских автосалонах есть в наличии только проданные и бывшие в употреблении автомобили.