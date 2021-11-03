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До 2024 года "Большая стройка" обновит 24 000 км дорог — МИУ
03 ноября 2021 | 10:53
Сегодня в Украине уже работают около 20 мощных компаний, занимающихся строительством и ремонтом дорог
В дополнение к отремонтированным и построенным за два года реализации программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" 13 000 км дорог и 520 мостам до 2024 года инфраструктура Украины пополнится еще десятками тысяч километров новых дорог и сотнями мостов.
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[02.11.2021]
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