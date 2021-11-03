В "Дії" произошел масштабный сбой: пропали Covid-сертификаты

03 ноября 2021 | 11:17

Пользователи массово жалуются на проблемы со входом в приложение и его использованием

В мобильном приложении госуслуг "Дія" 2 ноября произошел масштабный сбой, о чем свидетельствуют многочисленные комментарии пользователей на официальной странице сервиса в Facebook.

В частности, некоторые рассказывают, что их "выбило" из приложения, после чего потребовалась повторная авторизация, однако и с ней возникли проблемы, не решаемые даже переустановкой программы.

При этом многие авторизовавшиеся все же пользователи жалуются на то, что в "Дії" стало невозможно подтянуть сертификаты о вакцинации против Covid-19 или другие документы, включая паспортные. В то же время кое-кому удалось сформировать сертификат через веб-портал "Дія" при неработающем мобильном приложении.