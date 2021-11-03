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Колишні президенти ФІФА й УЄФА постануть перед судом

03 ноября 2021 | 13:51

Йозефа Блаттера і Мішеля Платіні звинувачено в шахрайстві.


Генеральна прокуратура Швейцарії звинуватила в шахрайстві колишнього голову ФІФА Йозефа Блаттера й експрезидента УЄФА Мішеля Платіні, повідомляє Sky Sports.

Обом інкримінують незаконне привласнення понад 2 млн швейцарських франків. Такого висновку прокуратура дійшла за результатами тривалого розслідування.

Найближчим часом Блаттер і Платіні постануть перед судом швейцарського міста Беллінцона.

Нагадаємо, справу проти Блаттера було відкрито ще 2015 року. Чиновника підозрювали в незаконному переказі у 2011 році зазначеної суми на рахунки Платіні. У прокуратурі наголосили, що ця виплата "завдала серйозних збитків активам ФІФА".



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