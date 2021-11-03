|
Колишні президенти ФІФА й УЄФА постануть перед судом
03 ноября 2021 | 13:51
Йозефа Блаттера і Мішеля Платіні звинувачено в шахрайстві.
Генеральна прокуратура Швейцарії звинуватила в шахрайстві колишнього голову ФІФА Йозефа Блаттера й експрезидента УЄФА Мішеля Платіні, повідомляє Sky Sports.
Обом інкримінують незаконне привласнення понад 2 млн швейцарських франків. Такого висновку прокуратура дійшла за результатами тривалого розслідування.
Найближчим часом Блаттер і Платіні постануть перед судом швейцарського міста Беллінцона.
Нагадаємо, справу проти Блаттера було відкрито ще 2015 року. Чиновника підозрювали в незаконному переказі у 2011 році зазначеної суми на рахунки Платіні. У прокуратурі наголосили, що ця виплата "завдала серйозних збитків активам ФІФА".
также читайте
[02.11.2021]
|
по теме
Саакашвілі сяде точно
04. 11. 2021 | 08:24
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не помилує колишнього главу держави Міхеїла Саакашвілі. Про це вона сказала у середу на спеціальному брифінгу, повідомляє “Інтерфакс-Україна”.
Тарантіно виставить на аукціон NFT вирізані сцени з "Кримінального чтива"
03. 11. 2021 | 14:02
У Державній податковій службі і за місцями проживання посадовців проводять обшуки
03. 11. 2021 | 13:53
В "Дії" произошел масштабный сбой: пропали Covid-сертификаты
03. 11. 2021 | 11:17
Пользователи массово жалуются на проблемы со входом в приложение и его использованием
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»