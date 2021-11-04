|
Стали известны предварительные причины крушения Ан-12 под Иркутском
04 ноября 2021 | 08:31
Грузовой самолет Ан-12 мог разбиться под Иркутском из-за плохих погодных условий или технической неисправности. Об этом рассказали источник «Интерфакса», знакомый с ходом расследования, и источник «РИА Новости» в экстренных службах.
Собеседник «Интерфакса» сообщил, что самолет мог упасть из-за ледяного дождя, при котором у него, вероятно, обледенели руль и «элементы механизации крыла». «Первичные данные, в том числе об этом свидетельствует то, что удалось понять из первичного анализа самописца, говорит в пользу версии об обледенении руля высоты при попытке захода на второй круг», — отметил он.
Самолет потерпел крушение 3 ноября в районе села Пивовариха в 7 км от Иркутска, когда заходил на посадку. Все семь человек, которые были на борту, погибли. Самолет принадлежал белорусской авиакомпании «Гродно», в состав экипажа входили граждане Белоруссии, России и Украины.
также читайте
[04.11.2021]
[04.11.2021]
|
по теме
Аномальное тепло в Сибири
05. 11. 2021 | 10:26
На Урале и в Сибири в ближайшие дни установится аномально теплая погода, температура превышает норму около месяца. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».
В центре Чернобыля впервые с момента аварии сдадут в аренду помещение
05. 11. 2021 | 10:11
На аукцион выставили первый объект аренды в Чернобыльской зоне отчуждения. У нового арендатора не будет никаких ограничений относительно целевого назначения объекта, а также его субаренды
В Кривому Розі на хабарництві попались одразу 11 поліцейських
04. 11. 2021 | 18:47
Суд отпустил домой экс-АТОшника, угрожавшего взорвать гранату в Кабмине
04. 11. 2021 | 18:38
Бывший боец добробата "Айдар" после трех месяцев в СИЗО отправится уже под домашний арест.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»