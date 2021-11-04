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Стали известны предварительные причины крушения Ан-12 под Иркутском

04 ноября 2021 | 08:31

Грузовой самолет Ан-12 мог разбиться под Иркутском из-за плохих погодных условий или технической неисправности. Об этом рассказали источник «Интерфакса», знакомый с ходом расследования, и источник «РИА Новости» в экстренных службах.


Собеседник «Интерфакса» сообщил, что самолет мог упасть из-за ледяного дождя, при котором у него, вероятно, обледенели руль и «элементы механизации крыла». «Первичные данные, в том числе об этом свидетельствует то, что удалось понять из первичного анализа самописца, говорит в пользу версии об обледенении руля высоты при попытке захода на второй круг», — отметил он.
Сопутствующими факторами могли стать перегруз и неверная центровка груза самолета. Источник «РИА Новости» указал, что неисправность воздушного судна и плохая погода рассматриваются в качестве двух основных версий.

Самолет потерпел крушение 3 ноября в районе села Пивовариха в 7 км от Иркутска, когда заходил на посадку. Все семь человек, которые были на борту, погибли. Самолет принадлежал белорусской авиакомпании «Гродно», в состав экипажа входили граждане Белоруссии, России и Украины.



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