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«Совершенно нестерпимая ситуация»: МИД России призвал США возобновить выдачу виз
04 ноября 2021 | 10:25
Россия приглашает США направить дополнительных дипломатов в РФ, чтобы возобновить выдачу виз и нормализовать консульские услуги. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«В России американское дипломатическое и консульское присутствие снизилось до уровня, когда уже просто невозможно оказывать самые основные консульские услуги, например, выдачу виз российским гражданам, которым нужно поехать в США. От россиян требуется буквально выехать за границу, чтобы обратиться за американской визой. Это совершенно нетерпимая ситуация. Мы приглашаем и призываем американскую сторону усилить посольство в Москве и направить сотрудников, чтобы как-то нормализовать оказание консульских услуг в Москве», - пожаловался Рябков.
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