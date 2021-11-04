«Совершенно нестерпимая ситуация»: МИД России призвал США возобновить выдачу виз

04 ноября 2021 | 10:25

Россия приглашает США направить дополнительных дипломатов в РФ, чтобы возобновить выдачу виз и нормализовать консульские услуги. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«В России американское дипломатическое и консульское присутствие снизилось до уровня, когда уже просто невозможно оказывать самые основные консульские услуги, например, выдачу виз российским гражданам, которым нужно поехать в США. От россиян требуется буквально выехать за границу, чтобы обратиться за американской визой. Это совершенно нетерпимая ситуация. Мы приглашаем и призываем американскую сторону усилить посольство в Москве и направить сотрудников, чтобы как-то нормализовать оказание консульских услуг в Москве», - пожаловался Рябков.



Рябков также сообщил, что с США обсуждается вопрос повышения повышением порога применения ядерного оружия, и Москва приветствует «любые шаги», которые сняли бы неопределенность в этом вопросе.



США приостановили выдачу виз в России после того, как в апреле президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании списка «недружественных стран», которым будет ограничена возможность нанимать на работу в посольства граждан РФ. В перечень вошли США, в результате чего дипмиссия была вынуждена сократить штат работников вчетверо.