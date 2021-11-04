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В Украине могут запретить продажу на рынках собранных в лесу грибов
04 ноября 2021 | 10:42
Запрет могут ввести в рамках гармонизации законодательства в сфере оборота, безопасности, прослеживаемости и качества пищевых продуктов с действующими в ЕС нормами
Соответствующие нормы содержатся в законопроекте №6248 о пищевых продуктах и других объектах санитарных мероприятий, зарегистрированном в Верховной Раде 1 ноября.
По информации агентства, инициаторами документа выступили премьер-министр Денис Шмыгаль, глава комитета ВР по аграрной и земельной политике Николай Сольский, нардепы Михаил Радуцкий, Дмитрий Наталуха, Анастасия Радина, Олег Бондаренко, Юрий Аристов (все — "Слуга народа") и Иванна Климпуш-Цинцадзе (фракция "Евросолидарность").
Кроме этого, из законопроекта изъята норма, согласно которой продажа на агропродовольственных рынках мяса животных и птиц, рыбы, меда, яиц, молока и молочных продуктов, а также продуктов растительного происхождения возможна после ее исследования государственным инспектором или в аккредитованной лаборатории, расположенной на территории этого же рынка.
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[04.11.2021]
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