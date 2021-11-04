ТЕМА

В Украине могут запретить продажу на рынках собранных в лесу грибов

04 ноября 2021 | 10:42

Запрет могут ввести в рамках гармонизации законодательства в сфере оборота, безопасности, прослеживаемости и качества пищевых продуктов с действующими в ЕС нормами


Соответствующие нормы содержатся в законопроекте №6248 о пищевых продуктах и других объектах санитарных мероприятий, зарегистрированном в Верховной Раде 1 ноября.

По информации агентства, инициаторами документа выступили премьер-министр Денис Шмыгаль, глава комитета ВР по аграрной и земельной политике Николай Сольский, нардепы Михаил Радуцкий, Дмитрий Наталуха, Анастасия Радина, Олег Бондаренко, Юрий Аристов (все — "Слуга народа") и Иванна Климпуш-Цинцадзе (фракция "Евросолидарность").

Кроме этого, из законопроекта изъята норма, согласно которой продажа на агропродовольственных рынках мяса животных и птиц, рыбы, меда, яиц, молока и молочных продуктов, а также продуктов растительного происхождения возможна после ее исследования государственным инспектором или в аккредитованной лаборатории, расположенной на территории этого же рынка.



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