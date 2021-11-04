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Суд отпустил домой экс-АТОшника, угрожавшего взорвать гранату в Кабмине
04 ноября 2021 | 18:38
Бывший боец добробата "Айдар" после трех месяцев в СИЗО отправится уже под домашний арест.
Печерский районный суд Киева сменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест гражданину Владимиру Прохничу, который в августе прошел в здание Кабинета министров и угрожал взорвать там гранату.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook адвокат Тарас Безпалый. Он добавил, что следующее судебное заседание состоится 28 декабря.
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[04.11.2021]
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