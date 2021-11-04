Суд отпустил домой экс-АТОшника, угрожавшего взорвать гранату в Кабмине

04 ноября 2021 | 18:38

Бывший боец добробата "Айдар" после трех месяцев в СИЗО отправится уже под домашний арест.

Печерский районный суд Киева сменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест гражданину Владимиру Прохничу, который в августе прошел в здание Кабинета министров и угрожал взорвать там гранату.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook адвокат Тарас Безпалый. Он добавил, что следующее судебное заседание состоится 28 декабря.