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В Кривому Розі на хабарництві попались одразу 11 поліцейських
04 ноября 2021 | 18:47
Їм інкримінують збирання "данини" з автоперевізників.
Державне бюро розслідувань повідомило підозру 11 співробітникам Криворізького районного управління поліції, яким інкримінують систематичне отримання хабарів від автоперевізників. Трьох із них, в тому числі в.о. начальника одного з відділів поліції, затримали у середу під час передачі чергових 40 тис. гривень.
Про це повідомили пресслужби ДБР та обласної прокуратури в четвер, 4 листопада.
Всього задокументовано 11 епізодів отримання хабарів поліцейськими на загальну суму понад 180 тис. гривень.
"Правоохоронці шантажували місцевих підприємців, які здійснювали вантажні перевезення, зокрема паливно-мастильних матеріалів, металобрухту, деревини. Поліцейські вимагали щомісячну плату за безперешкодне здійснення підприємницької діяльності, а також за непритягнення до відповідальності водіїв вантажівок у разі порушення правил дорожнього руху", - вважає слідство.
Поліцейським закидають ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу - вимагання та одержання неправомірної вигоди.
Правоохоронні органи провели 17 обшуків за місцем проживання поліцейських та в будівлі районного управління поліції, вилучивши службову документацію, чорнові записи, кілька комп'ютерів, банківські картки, мобільні телефони та грошові кошти на загальну суму понад 44 тис. гривень.
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