ТЕМА

В центре Чернобыля впервые с момента аварии сдадут в аренду помещение

05 ноября 2021 | 10:11

На аукцион выставили первый объект аренды в Чернобыльской зоне отчуждения. У нового арендатора не будет никаких ограничений относительно целевого назначения объекта, а также его субаренды


Торги по аренде помещения административно-бытового корпуса КВ "Вектор" со стартовой ценой 4 200 грн/мес. должны состояться 19 ноября.

Победитель аукциона получит в пользование недвижимость общей площадью 82 м2 на центральной улице Чернобыля.



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