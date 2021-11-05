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Аномальное тепло в Сибири
05 ноября 2021 | 10:26
На Урале и в Сибири в ближайшие дни установится аномально теплая погода, температура превышает норму около месяца. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».
Синоптик рассказал, что уже сейчас в Якутии и Красноярском крае фиксируется потепление, в скором времени температура в этом регионе превысит норму на 20 градусов. «Потоки теплого воздуха с юга и запада обусловливают такую ситуацию. Это удивительная ситуация», — оценил он.
О потеплении в сибирских регионах Вильфанд также рассказал днем ранее, 4 ноября. По его словам, Сибирь с 8 ноября ждут «просто огромнейшие аномалии» до 17 градусов в Красноярском крае, в западной Якутии и в Магаданской области, тогда на как на западе Красноярского края потеплеет до 4-6 градусов тепла, в Якутске будет 16-20 градусов мороза.
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[04.11.2021]
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