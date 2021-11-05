Аномальное тепло в Сибири

05 ноября 2021 | 10:26

На Урале и в Сибири в ближайшие дни установится аномально теплая погода, температура превышает норму около месяца. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

Синоптик рассказал, что уже сейчас в Якутии и Красноярском крае фиксируется потепление, в скором времени температура в этом регионе превысит норму на 20 градусов. «Потоки теплого воздуха с юга и запада обусловливают такую ситуацию. Это удивительная ситуация», — оценил он.



Потепление фиксируется также на востоке Красноярского края, продолжил Вильфанд, а в Туве ночью ожидается 6 градусов холода, тогда как должно быть 30 градусов мороза.



О потеплении в сибирских регионах Вильфанд также рассказал днем ранее, 4 ноября. По его словам, Сибирь с 8 ноября ждут «просто огромнейшие аномалии» до 17 градусов в Красноярском крае, в западной Якутии и в Магаданской области, тогда на как на западе Красноярского края потеплеет до 4-6 градусов тепла, в Якутске будет 16-20 градусов мороза.



В субботу, 6 ноября, почти на всей территории страны температура превысит норму на 6-10 градусов, также оценивал Вильфанд. Синоптик объяснил такую аномалию всплеском тепла из-за господства атлантических воздушных масс на территории России.