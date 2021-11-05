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Белорусы на границе жестко провоцируют поляков
05 ноября 2021 | 12:34
Міністерство національної оборони Польщі повідомило, що на кордоні з Білоруссю відбулася нова збройна провокація. У твіттері відомства сказано, що 4 листопада білоруський військовий намагався вистрелити із сигнального пістолета у напрямку польських військових, але зброя не спрацювала.
Міністерство також повідомило, що за 100 метрів від місця події п’ятеро озброєних білорусів "намагалися знищити огорожу, одночасно викрикуючи, що вони застрелять польських військових". Вони відступили тільки після того, як на місце викликали додаткові сили і Прикордонну службу.
Нагадаємо, що кілька днів тому троє людей у військовій формі без розпізнавальних знаків, озброєні вогнепальною зброєю, зайшли на польську територію зі сторони Білорусі. Вони втекли назад у Білорусь, коли їх побачили польські прикордонники.
У середині жовтня польський парламент ухвалив закон про будівництво укріплення на кордоні з Білоруссю.
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