ТЕМА

В Берлине вывалился из окна сын крутого ФСБ-шника

05 ноября 2021 | 15:19


Сын главы управления ФСБ по защите конституционного строя (того самого управления, которое убивает оппозиционеров и тех, кто не нравится Путину) выпал из окна российского посольства в Берлине.

 


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