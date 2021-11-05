|
В Берлине вывалился из окна сын крутого ФСБ-шника
05 ноября 2021 | 15:19
Сын главы управления ФСБ по защите конституционного строя (того самого управления, которое убивает оппозиционеров и тех, кто не нравится Путину) выпал из окна российского посольства в Берлине.
также читайте
[04.11.2021]
[04.11.2021]
|
по теме
Белорусы на границе жестко провоцируют поляков
05. 11. 2021 | 12:34
Міністерство національної оборони Польщі повідомило, що на кордоні з Білоруссю відбулася нова збройна провокація. У твіттері відомства сказано, що 4 листопада білоруський військовий намагався вистрелити із сигнального пістолета у напрямку польських військових, але зброя не спрацювала.
Аномальное тепло в Сибири
05. 11. 2021 | 10:26
На Урале и в Сибири в ближайшие дни установится аномально теплая погода, температура превышает норму около месяца. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».
В центре Чернобыля впервые с момента аварии сдадут в аренду помещение
05. 11. 2021 | 10:11
На аукцион выставили первый объект аренды в Чернобыльской зоне отчуждения. У нового арендатора не будет никаких ограничений относительно целевого назначения объекта, а также его субаренды
В Кривому Розі на хабарництві попались одразу 11 поліцейських
04. 11. 2021 | 18:47
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»