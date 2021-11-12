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У Kyiv Post новий старий головред
12 ноября 2021 | 09:07
Він вже обіймав посаду гендиректора видання в 2016-2018 роках.
Генеральним директором англомовної газети Kyiv Post став Люк Шеньє, який раніше вже обіймав цю посаду в 2016-2018 роках.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Хочеться привітати крутого професіонала Люка Шеньє, який став генеральним директором англомовної газети Kyiv Post", - зазначила Олена Ротарі – колишня шеф-редакторка новин одеського "7 каналу", який належить бізнесменові Аднану Ківану.
Раніше Ротарі оголосила про запуск україномовної версії Kyiv Post та набір журналістів до україномовної редакції з листопада 2021 року. Згодом цей її пост у фейсбуці було видалено.
Колишня журналістка Kyiv Post Анна Миронюк, яка раніше заявила про раптове звільнення всієї редакції медіа, повідомила, що Ківан відмовився продати колективу видання, але "запропонував звільненому колективу з 50 людей можливість повернутись в Kyiv Post з новим менеджментом".
"Та команда вважає неможливим співробітництво з власником, який намагається впливати на редакцію та позбавляється незручних журналістів", – заявила вона.
Люк Шеньє у 2005 році заснував у Києві агентство 5th Element Аdvertising, потім був маркетинговим та цифровим директором "MTV Україна". У 2013 році він обіймав посаду директора зі стратегії Havas Worldwide в Україні, а також заснував компанію Titanium Presentations, яка зняла для українського уряду серію промороликів "Ukraine. Open to U". Очолював Kyiv Post з 2016 по 2018 рр., потім заснував спеціалізоване агентство PLAN C.
Нагадаємо, 8 листопада власник Kyiv Post Аднан Ківан повідомив про тимчасове призупинення роботи редакції через перезавантаження медіа, яке триватиме близько місяця. Крім того, головред Kyiv Post Браян Боннер повідомив, що планує піти з посади.
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