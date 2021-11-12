ТЕМА

У київському Гідропарку згорів ресторан на воді

12 ноября 2021 | 08:49


Столичні вогнеборці ліквідовують пожежу закладу харчування в районі Гідропарку. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

"11 листопада до ДСНС надійшла інформація, що в районі Гідропарк, в затоці річки Дніпро (поблизу Венеціанського мосту), на однопалубному плавучому кафе виникла пожежа", - йдетсья у повідомленні.

За інформацією рятувальників, близько 21 години пожежу було локалізовано на площі 160 м кв. Жертв та постраждалих внаслідок надзвичайної події немає.

Від ДСНС у гасінніпожежі залучено 20 осіб та 4 одиниць техніки.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Reuters

Ультраортодоксальные еврейские мальчики на перекуре во время празднования иудейского Пурима в Иерусалиме.
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100