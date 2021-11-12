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У київському Гідропарку згорів ресторан на воді
12 ноября 2021 | 08:49
Столичні вогнеборці ліквідовують пожежу закладу харчування в районі Гідропарку. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
"11 листопада до ДСНС надійшла інформація, що в районі Гідропарк, в затоці річки Дніпро (поблизу Венеціанського мосту), на однопалубному плавучому кафе виникла пожежа", - йдетсья у повідомленні.
За інформацією рятувальників, близько 21 години пожежу було локалізовано на площі 160 м кв. Жертв та постраждалих внаслідок надзвичайної події немає.
Від ДСНС у гасінніпожежі залучено 20 осіб та 4 одиниць техніки.
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