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Україна постачатиме Туреччині двигуни для беспілотників
12 ноября 2021 | 08:50
Турки назвали цю таємну угоду історичною.
Українське ДП "Івченко-прогрес" та турецька компанія Baykar Makina підписали угоду про співпрацю, яка передбачає постачання двигунів вироблених в Україні для безпілотних літаків турецького виробництва.
Підписання відбулося в рамках виставки SAHA Expo, яка відбувається в Стамбулі, повідомляє "Укрінформ".
У компанії Baykar Makina назвали угоду історичною.
"Україна й Туреччина - стратегічні партнери та країни, що доповнюють одна одну, підтримують у різних сферах. НА БПЛА Akıncı вже встановлюють двигуни виробництва Івченко-прогрес і розпочато їх серійне виробництво. Наступний крок – безпілотні бойові літаки. Підписана сьогодні угода стане початком їх випуску спільно з Івченко-прогрес", - сказав перед церемонією підписання технічний директор компанії Baykar Makina Халюк Байрактар.
Українське підприємство постачатиме турбореактивний двоконтурний двигун з форсажною камерою AI-322Ф. Деталі угоди не розголошуються.
Нагадаємо, Збройні Сили України нарощуватимуть чисельність безпілотних літальних апаратів "Байрактар" (Bayraktar). Про це 5 листопада заявив начальник Генерального штабу Збройних Сил України Сергій Шаптала.
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