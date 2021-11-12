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Ученые: алкоголь для стариков не только вреден, но и полезен
12 ноября 2021 | 09:08
Австралийские ученые обнаружили полезные свойства умеренного употребления алкоголя для пожилых людей.
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[12.11.2021]
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