Ученые: алкоголь для стариков не только вреден, но и полезен

12 ноября 2021 | 09:08

Австралийские ученые обнаружили полезные свойства умеренного употребления алкоголя для пожилых людей.

Что происходит

Группа ученых из Университета Монаша (Австралия) в ходе крупного исследования обнаружила, что умеренное употребление алкогольных напитков оказывает положительное воздействие на здоровье пожилых людей.

По словам исследователей, алкоголь снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний и общую смертность от разных причин. В то же время люди, которые не употребляют спиртные напитки, больше подвержены заболеваниям сердца.

Под умеренным потреблением алкоголя подразумевается от 3,5 до 7 порций в неделю. При этом объем спиртного в одной порции варьировался от 10 г у жителей Австралии до 14 г у жителей США.

В эквиваленте популярных алкогольных напитков для американцев одну порцию составляют 35 мл водки или виски, 350 мл пива или 112 мл вина, в то время как для австралийцев, — 25 мл водки или виски, 250 мл пива или 80 мл вина.

В исследовании приняли участие более 18 тыс. пожилых людей старше 70 лет из США и Австралии без сердечно-сосудистых заболеваний, деменции и инвалидности, ограничивающей их подвижность. Период наблюдения участников эксперимента составил 4 года и 8 месяцев.

Что это значит

Несмотря на популяризацию здорового образа жизни, который в интерпретации многих подразумевает отказ от алкоголя, уровень потребления спиртных напитков в мире растет — по оценкам экспертов, в период с 1990 по 2017 год данный показатель вырос на 70%. В 2018 году общее потребление алкоголя в мире составило 6,2 л чистого спирта на человека в возрасте 15 лет и старше. Считается, что распитие алкогольных напитков повышает риски для здоровья и приводит к смерти от разных болезней: алкоголь играет существенную роль в развитии более 230 заболеваний, от которых ежегодно умирают около 3 млн человек.





Уровень потребления алкоголя в мире на душу населения, 2018 год (Фото: ВОЗ)

Безусловно, алкогольные напитки вызывают зависимость и злоупотребление ими имеет негативное воздействие на здоровье людей, однако, как показывает исследование австралийских ученых, в умеренных дозах алкоголь, наоборот, может снизить риски развития заболеваний и смертность пожилых людей. Как отмечают сами авторы эксперимента, его результаты следует интерпретировать с осторожностью, поскольку необходимы дальнейшие исследования для оценки причинно-следственных эффектов спиртного на здоровье людей.



Таким образом, можно сказать, что алкоголь является одновременно и ядом, и профилактическим средством — разница в основном заключается в дозе.