ТЕМА

Друг украинки, убитой на съемках в Голливуде, подал в суд на Алекса Болдуина

12 ноября 2021 | 09:01

Член съемочной команды вестерна «Ржавчина» подал в суд на актера Алека Болдуина из-за стрельбы на площадке, в результате которой погибла оператор Галина Хатчинс и был ранен режиссер Джоэл Соуза


Осветитель Сергей Светной, друг Галины Хатчинс, подал в суд на Алека Болдуина из-за смертельного инцидента на съемочной площадке вестерна «Ржавчина», сообщает Associated Press.

Иск был подан в суд Лос-Анджелеса. Ответчиками по нему проходят около 20 человек, связанных с фильмом, включая Алека Болдуина, совершившего выстрел, а также помощника режиссера Дэвида Холлса, который передал актеру пистолет с боевыми патронами, и Ханну Гутьеррес Рид, отвечавшую за реквизит на съемочной площадке.

В иске Светной заявил, что халатность членов съемочной группы вызвала у него сильное моральное потрясение, от которого он никогда не сможет избавиться. Там отмечено, что пуля, убившая его близкую подругу Хатчинс, едва не попала в него самого, и что он держал ее за голову, когда она умирала.

Как отмечает Associated Press, это первый судебный иск, поданный в связи с трагическим инцидентом на площадке «Ржавчины». Предполагается, что подобных исков может быть несколько, а компенсации по ним могут составить миллионы долларов.

Ранее съемки вестерна «Ржавчина» были приостановлены на неопределенный срок. Алек Болдуин выстрелил из пистолета, согласно сценарию, но оказалось, что пули в оружии были не бутафорские. Полиция опросила очевидцев происшествия и самого актера, после допроса его отпустили без предъявления обвинений.

Сообщество кинематографистов Голливуда подписало открытое письмо с требованием запретить использование огнестрельного оружия на съемках. 



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