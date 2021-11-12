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В особняке Медведчука обнарудили комнаты для чемоданов и елочных игрушек
12 ноября 2021 | 11:53
Журналисты насчитали во дворце Медведчука 114 помещений. Общая площадь дома в соответствии с декларацией 2113 квадратных метров.
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" народный депутат Виктор Медведчук после введения против него санкций продолжал капитальную реконструкцию своего имения в Пуще-Водице. Журналисты также получили чертеж дворца.
Об этом говорится в расследовании программы "Схемы".
Журналисты впервые зафиксировали на видео масштабные ремонтные работы в мае 2021 года, когда против Медведчука уже ввели санкции, предусматривавшие, в частности, блокировку активов и ограничение торговых операций.
Видео, снятое журналистами уже в ноябре, зафиксировало значительный прогресс в ремонтных работах.
Дополнительно "Схемы" получили в свое распоряжение чертеж — планы полной реконструкции и перепланировки дворца Медведчука площадью более двух тысяч квадратных метров.
Согласно этим документам, помещения в имении отведены, в частности, под шубохранилище, сервизную, склады картин, ковров и платьев, секретную комнату и т.д.
Согласно документам, имение состоит из четырех этажей (один цокольный), имеет два лифта — служебный и для жильцов, а также более сотни помещений разного назначения.
На цокольном этаже комната для горничных и мужской и женский жилые блоки. Здесь же складские помещения: для шуб, картин, ковров, чемоданов, скатертей, отдельный гардероб для платьев. Также есть зона отдыха: гидромассажная, массажная, солевая комната, зона гидромассажных ванн с примечанием "согласовывается с заказчиком" и техническая зона. Есть отдельная комната площадью 28 квадратных метров, подписанная как склад елочных игрушек.
На первом этаже, согласно чертежам, в левом крыле рецепция, кабинет охраны, столовая, кухня и сервизная. В крыле напротив — кабинеты Оксаны Марченко и Виктора Медведчука. В кабинете есть и секретная комната.
Второй этаж отведен под спальни. Справа — хозяев, еще один двухъярусный гардероб Оксаны Марченко и гардероб Виктора Медведчука. Слева — гостевая комната и спальни детей супругов — крестницы Путина Дарьи Медведчук и сына Марченко Богдана.
Верхний этаж — это домашняя часовня, обозначенная на чертежах как домовая церковь площадью 43 квадрата. Церковь граничит с барной зоной.
"Схемы" насчитали во дворце Медведчука 114 помещений. Общая площадь дома в соответствии с декларацией — 2113 квадратных метров.
Журналистам не удалось установить, каким образом производилась оплата за проведение ремонтных работ дома, которые продолжались и во время действия санкций в отношении Медведчука и Марченко, когда счета супругов были заблокированы.
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