|
В "Укрексімбанку" пояснили відновлення на посадах працівників, які напали на журналістів "Схем"
12 ноября 2021 | 12:10
Банк стверджує, що Тельбізов та Осіпов були відсторонені на максимально допустимий законодавством термін.
"Укрексімбанк" пояснив поновлення начальника внутрішньої безпеки Олега Осіпова та директора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова, які напали на журналістів "Схем".
На сайті банку зазначається, що повноваження цих працівників були зупинені без збереження зарплати на максимально допустимий законодавством термін – на час проведення службового розслідування інциденту. Таким чином, оскільки збіг термін службового розслідування, Тельбізов і Осіпов були поновлені.
"Кримінальне провадження за ознаками кримінальної караності діянь, в якому Олег Осіпов та Ігор Тельбізов мають статус обвинувачуваних, розглядає Голосіївський районний суд м. Києва. Згідно з чинним кримінально-процесуальним законодавством роботодавець не має законних підстав відсторонювати від роботи працівника через його\її статус обвинувачуваного у кримінальному провадженні", – зазначили в банку.
В банку додали, що Володимир Пікалов був звільнений з посади директора Департаменту інформаційної політики.
Нагадаємо, дії директора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки Олега Осіпова слідство кваліфікувало за двома кримінальними статтями: 171 ("Незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, перешкоджання роботі журналіста, вчиненого службовою особою з використанням свого службового становища") та 126 ("Умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень"). Досудове розслідування кримінального провадження вже завершене, справа скерована до суду, підготовче засідання призначене на 29 листопада 2021 року.
Нагадаємо, 4 жовтня під час інтерв’ю з головою правління "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером журналіст "Схем" запитав його про кредит на купівлю Sky Mall. Мецгеру не сподобалися питання і він наказав охороні забрати камери та "дістати із них касети". Співробітники банку видалили зняте відео, але його вдалося відновити. Пізніше, коментуючи розслідування, Мецгер заявив, що зі сторони банку не було жодних порушень, а претензії до особи отримувача кредиту переадресував до СБУ.
также читайте
[12.11.2021]
|
по теме
Єврокомісія дозволила вживати в їжу азіатську сарану
13. 11. 2021 | 09:17
Вона підпадатиме під категорію снеків та харчових інгредієнтів.
Найкращі музеї світу втратили 78% відвідувачів через пандемію
13. 11. 2021 | 09:13
У 2020 році провідні музеї світу втратили 78% відвідувачів. За даними Word Economic Forum, протягом 2020 року двадцять найпопулярніших музеїв зібрали лише 22,4 млн відвідувачів. Різке падіння популярності музеїв пояснюється карантинними обмеженнями через пандемію Сovid-19.
В особняке Медведчука обнарудили комнаты для чемоданов и елочных игрушек
12. 11. 2021 | 11:53
Журналисты насчитали во дворце Медведчука 114 помещений. Общая площадь дома в соответствии с декларацией 2113 квадратных метров.
Ученые: алкоголь для стариков не только вреден, но и полезен
12. 11. 2021 | 09:08
Австралийские ученые обнаружили полезные свойства умеренного употребления алкоголя для пожилых людей.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»