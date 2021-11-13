|
Найкращі музеї світу втратили 78% відвідувачів через пандемію
13 ноября 2021 | 09:13
У 2020 році провідні музеї світу втратили 78% відвідувачів. За даними Word Economic Forum, протягом 2020 року двадцять найпопулярніших музеїв зібрали лише 22,4 млн відвідувачів. Різке падіння популярності музеїв пояснюється карантинними обмеженнями через пандемію Сovid-19.
Лідером серед музеїв залишається Лувр: незважаючи на обмеження перетину кордонів і комендантську годину, за 2020 рік його встигли відвідати 2,7 млн людей. На другому місці за популярністю опинився Національний музей Китаю в Пекіні (1,6 млн), на третьому — британська галерея Тейт Модерн (1,43 млн).
Найбільший музей світу — Музей Ватикану — посів лише четверте місце за відвідуваністю (1,3 млн). Серед країн лідером виявилась Британія: з топ-10 музеїв чотири розташовані в Лондоні (крім Тейт Модерн, це Британський музей, Національна галерея та Природничий музей). Утім, за оцінкою британських фахівців, відновити допандемічний рівень популярності заклади зможуть не раніше ніж за 5 років.
Адаптуючись до карантинних вимог, заклади активно розвивають онлайн-програми. Музей сучасного мистецтва у Нью-Йорку не увійшов до двадцятки лідерів, але вийшов на перше місце за кількістю фоловерів у соцмережах.
также читайте
[12.11.2021]
|
по теме
Єврокомісія дозволила вживати в їжу азіатську сарану
13. 11. 2021 | 09:17
Вона підпадатиме під категорію снеків та харчових інгредієнтів.
В "Укрексімбанку" пояснили відновлення на посадах працівників, які напали на журналістів "Схем"
12. 11. 2021 | 12:10
Банк стверджує, що Тельбізов та Осіпов були відсторонені на максимально допустимий законодавством термін.
В особняке Медведчука обнарудили комнаты для чемоданов и елочных игрушек
12. 11. 2021 | 11:53
Журналисты насчитали во дворце Медведчука 114 помещений. Общая площадь дома в соответствии с декларацией 2113 квадратных метров.
Ученые: алкоголь для стариков не только вреден, но и полезен
12. 11. 2021 | 09:08
Австралийские ученые обнаружили полезные свойства умеренного употребления алкоголя для пожилых людей.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»