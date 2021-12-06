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CША: Украина станет для России вторым Афганистаном
06 декабря 2021 | 17:45
Москва совершит роковую ошибку, если решится на новое вторжение в Украину, которая может стать для России новым Афганистаном.
Об этом в эфире CNN заявил сенатор-демократ, глава подкомитета Сената США по международным отношениям на Ближнем Востоке, в Южной и Центральной Азии и борьбе с терроризмом, Крис Мерфи.
По его мнению, личную дипломатию заменить нечем, и поэтому надеется на позитивный результат завтрашних переговоров президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина.
Однако, если Россия решит «двигаться дальше», то совершит «ошибку исторического масштаба», добавил Мерфи.
«Украина может стать новым Афганистаном для России, если она решит двигаться дальше. От нас в Конгрессе зависит, будем ли мы с Украиной дипломатическими, политическими и военными партнерами», – сказал он.
Мерфи отметил, что на рассмотрении Сената находится поправка, которая резко увеличила бы выделение Украине летальной военной помощи. Но для ее принятия необходимо убедить в реальности угрозы сенаторов-республиканцев, которые, по словам сенатора, блокируют ее рассмотрение.
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