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Украина просит у Запада больше инструкторов и их флаши
06 декабря 2021 | 17:48
Украина призывает США, Великобританию и Канаду прислать больше военных инструкторов и разместить их поближе к границе с Россией.
Об этом министр обороны Алексей Резников заявил в интервью The Globe and Mail.
По его словам, США, Канада и Великобритания могли бы отправить в Украину больше военных инструкторов, что помогло бы сдержать российскую агрессию.
«У вас есть обучающая программа с нами в Украине. Я думаю, что мы можем ее расширить. Вместо того, чтобы иметь здесь 50 инструкторов, отправьте 500 инструкторов. Было бы хорошо, если бы канадские инструкторы были развернуты в Харькове, Мариуполе, Краматорске, Одессе и на острове Змеиный. На этих территориях должны развеваться три флага — флаг Канады, флаг США и флаг Британии. Это также было бы хорошим знаком для россиян — что вы здесь», — сказал Резников.
Напомним, 4 декабря Резников также заявил, что в случае вторжения России в Украину в кризис погрузится вся Европа.
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