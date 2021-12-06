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Русское судно с пьяным в хлам экипажем задержано в Польше
06 декабря 2021 | 17:49
В Гданьском заливе Балтийского моря польскими пограничниками была задержан российский сухогруз «Руслана».
Инцидент произошел ночью. Корабль весом почти 8000 тонн – не считая груза – сбился с фарватера и маршрута, ведущего в порт, пишет RMF24.
На вызовы служб и капитана порта экипаж не реагировал.
Лишь спустя длительное время, когда судно было в 1,5 км от берега, на уровне острова Собешево, удалось установить контакт и поставить корабль на якорь.
На борт российского корабля поднялись пограничники и оказалось, что члены экипажа пьяны – у капитана обнаружили 1 промилле алкоголя, а у двух моряков – по 1,5 промилле. Все они россияне.
О случившемся сообщили в полицию и прокуратуру. Производство также ведет Морское управление Польши.
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