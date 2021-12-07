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Кияне їздитимуть як європейці. На європейські гроші
07 декабря 2021 | 13:26
ЄІБ виділив €100 млн на нові тролейбуси і вагони метро для Києва. Перший тендер на 137 тролейбусів відбудеться в лютому.
Європейський інвестиційний банк виділив Києву 100 млн євро на нові тролейбуси та вагони метро.
Про це повідомляється на сайті установи.
Пресслужба Київської міської державної адміністрації повідомила, що столиця отримає 15-річний кредит під 1,85% річних, включаючи пільговий період у три роки.
За ці гроші Київ планує купити 137 тролейбусів та 50 вагонів метро для "червоної" гілки метро.
"Заплановано запозичити зовнішній кредит у сумі до 100 млн євро. Ці кошти підуть на придбання тролейбусів великої та особливо великої місткості, а саме: 65 тролейбусів довжиною понад 11,9 метра та 72 – довжиною понад 18,5 метра. Це буде транспорт низькопідлоговий, пристосований для всіх пасажирів, зокрема, осіб із інвалідністю. Також придбаємо 50 нових вагонів метрополітену з асинхронним тяговим приводом вартістю до 50 млн євро для Святошинсько-Броварської лінії підземки", – розказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
Тендер на закупівлю 137 тролейбусів загальною вартістю 1,6 млрд гривень уже оголосили, він має відбутися 4 лютого 2022 року.
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