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Беларусь переходит на продуктовые карточки
08 декабря 2021 | 14:12
Власти Белоруссии с 1 января вводят продовольственное эмбарго на товары из стран, которые проводят «недружественную» и «дискриминационную» политику санкций. Под запрет попадают продукты питания из стран ЕС, а также США, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Великобритании, Черногории и Швейцарии. Решение принято в качестве ответной меры «с учетом продолжающихся попыток коллективного Запада оказывать незаконное санкционное давление на нашу страну», говорится в заявлении Совмина.
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