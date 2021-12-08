ТЕМА

Беларусь переходит на продуктовые карточки

08 декабря 2021 | 14:12

Власти Белоруссии с 1 января вводят продовольственное эмбарго на товары из стран, которые проводят «недружественную» и «дискриминационную» политику санкций. Под запрет попадают продукты питания из стран ЕС, а также США, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Великобритании, Черногории и Швейцарии. Решение принято в качестве ответной меры «с учетом продолжающихся попыток коллективного Запада оказывать незаконное санкционное давление на нашу страну», говорится в заявлении Совмина.



Продовольственное эмбарго затронет товары на 530 млн долларов. Это позволит с лихвой компенсировать нехватку валюты в результате новых санкций, ущерб от которых власти оценили в 350 млн долларов в год.

«Важнейшим приоритетом для Республики Беларусь по-прежнему остаются интересы своих граждан», - подчеркнули в правительстве, добавив, что эмбарго не коснется критического импорта, а потребительский рынок будет сбалансирован комплексом государственных мер.

В прошлом году правительство Белоруссии заморозило цены на 62 вида социально значимых товаров, включая молочную продукцию, крупы, рис, подсолнечное масло и мясо. Но теперь от этой практики решено отказаться и цены отпустить.

Перечень попадающих под «заморозку» товаров будет сокращен до 17 позиций, сообщил в конце ноября заместитель премьер-министра Александр Субботин. «Уберем бескостное мясо и другие позиции. Оставляем хлеб, молоко, цельномолочную продукцию и так далее», - перечислил он. По словам Субботина, альтернативой станут бонусные карты на товары для пенсионеров, малоимущих, многодетных семей, и такой сценарий уже обсуждался с торговыми сетями.



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