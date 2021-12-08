|
Россия сокращает расходы на экономику и медицину и повышает финансирование силовиков
08 декабря 2021 | 14:16
Президент России Владимир Путин во вторник подписал закон о федеральном бюджете на 2022-24 гг, в который заложено сокращение расходов на здравоохранение, экономику, социальную политику и рекордное за 10 лет увеличение финансирования силовых структур.
Согласно документу, который 24 ноября в третьем чтении приняла ГосДума, а 1 декабря утвердил Совет Федерации, в будущем году правительство РФ ждет среднюю цену нефти в 62,2 доллара за баррель, курс доллара на уровне 72,1 рубля и возвращение объемов добычи к докризисным 559,9 млн тонн.
также читайте
[08.12.2021]
[01.12.2021]
[27.11.2021]
|
по теме
Екскомандувач НАТО закликав Захід розглянути варіанти військової допомоги Україні
08. 12. 2021 | 15:34
В центре Киева эвакуатор забрал Феррари
08. 12. 2021 | 15:13
Увечері 7 грудня в центрі Києва було евакуйовано суперкар Ferrari Portofino, припаркований з порушенням правил. Судячи з опублікованих Усовим фото, це сталося в районі площі Льва Толстого.
Київрада планує повністю передати "Екопарк Осокорки" під забудову, - активісти
08. 12. 2021 | 15:06
Опублікувано проєкт рішення, яке змушує мерію відмовитися від усіх судових скарг щодо земель екопарку.
Резніков: "Усі громадяни мають бути готові захищати країну. Щоб у Кремлі не виникало думок про рецидиви"
08. 12. 2021 | 15:03
Міністр підкреслив, що після закінчення війни "наш агресивний сусід нікуди не подінеться".
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»