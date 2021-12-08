Россия сокращает расходы на экономику и медицину и повышает финансирование силовиков

08 декабря 2021 | 14:16

Президент России Владимир Путин во вторник подписал закон о федеральном бюджете на 2022-24 гг, в который заложено сокращение расходов на здравоохранение, экономику, социальную политику и рекордное за 10 лет увеличение финансирования силовых структур.

Согласно документу, который 24 ноября в третьем чтении приняла ГосДума, а 1 декабря утвердил Совет Федерации, в будущем году правительство РФ ждет среднюю цену нефти в 62,2 доллара за баррель, курс доллара на уровне 72,1 рубля и возвращение объемов добычи к докризисным 559,9 млн тонн.



При таких вводных Минфин намерен увеличить сбор налогов в федеральную казну на 1,239 триллиона рублей, до 25,021 трлн. Расходы при этом планируется сократить увеличить лишь на 263 млрд рублей, до 23,694 трлн, чтобы после двух лет дефицита оставить в казне 1,327 трлн рублей профицита.



Несмотря на продолжающуюся пандемию, новые рекорды по числу смертей, финансирование системы здравоохранения из федеральной казны решено урезать на 117 млрд рублей - с 1,362 трлн в текущем году до 1,245 трлн в следующем. Следом «под нож» пойдут социальные статьи, увеличенные в этом году ради предвыборной раздачи денег пенсионерам, военным и семьям с детьми. С 6,208 триллиона рублей расходы на «социальную политику» сократятся до 5,837 триллиона - то есть на 371 млрд рублей, или 6%.



Заметный секвестр - на 152 млрд рублей, или 4,2% - запланирован по расходам на поддержку национальной экономики. В 2022 году они составят 3,461 трлн рублей против 3,613 трлн в текущем.



Госпрограмма развития атомной энергетики сокращается на 32 млрд рублей, финансирование космической деятельности - на 40 млрд. Программа развития фармацевтической промышленности урезана вдвое (на 4,6 млрд рублей), радиоэлектронной промышленности - на треть (или 12,9 млрд рублей), судостроения для месторождений на шельфе - на 20% (или 4,4 млрд рублей). Госпрограмма развития авиапрома схлопывается почти в 3 раза - с 113,2 до 42,3 млрд рублей, а госпрограмма «экономическое развитие и инновационная экономика» - почти в 6 раз, с 694,3 до 123,5 млрд рублей.



В общей сложности на медицине, экономике и соцподдержке граждан бюджет «сэкономит» 640 млрд рублей, и почти всю сумму правительство планирует направить на резкое увеличение финансирования силовых структур.



Расходы по статье «национальная безопасность и правоохранительная деятельность», в которую зашиты бюджеты МВД, Росгварди и ФСИН, в бюджете-2022 увеличиваются с 2,384 до 2,799 трлн рублей. Запланированный рост - на 17% - станет рекордным с 2012 года, когда силовые расходы подскочили после протестов на Болотной. Ассигнования на «национальную оборону» вырастут на 129 млрд рублей, до 3,51 триллиона.