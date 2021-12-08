Черкасские студенты собирались расстрелять одногруппников

08 декабря 2021 | 14:22

CБУ предотвратила совершение террористического акта в одном из колледжей в Черкасской области. Об этом сообщает сайт СБУ.

По данным следствия, установлено, что двое студентов местного колледжа распространяли в соцсети «ВКонтакте» сообщения с фото- и видеоматериалы о планировании массового расстрела одногруппников.

Также злоумышленники призвали через соцсети присоединяться к их группе для физической расправы над сверстниками.

Во время обысков по местам жительства студентов правоохранители обнаружили два пистолета, компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц. Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводили сотрудники киберподразделения и следователи СБУ в Черкасской области при процессуальном руководстве Черкасской областной прокуратуры.