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Київрада планує повністю передати "Екопарк Осокорки" під забудову, - активісти
08 декабря 2021 | 15:06
Опублікувано проєкт рішення, яке змушує мерію відмовитися від усіх судових скарг щодо земель екопарку.
На сайті Київської міськради з'явився проєкт рішення про вирішення соціального питання добудови та передачі квартир інвесторам ЖК "Еврика", ЖК "Патріотика" та ЖК "Патріотика на озерах" згідно з Меморандумом від 7 квітня 2021 року.
Про це повідомив киянин Сергій Пасюта і опублікував проєкт.
Згідно з документом, міська влада відмовляється від низки апеляційних та касаційних позовів щодо земельної ділянки Екопарку "Осокорки" і передає землі забудовнику.
Авторами проєкту є депутати від чотирьох фракцій – "Батьківщини", ОПЗЖ, УДАР та "Європейської солідарності":
Документ внесенов порядок денний як невідкладний.
За словами Пасюти, щоб "протиснути" цей проєкт на засіданні 9 грудня, доведеться в авральному порядку скликати регламентну комісію Київради.
"Це може статися або сьогодні, або завтра зранку до сесії Київради, або завтра в обід у перерві", – написав він у фейсбуці.
"Невідкладність пов'язана з розглядом 8 грудня 2021 року, 21 грудня 2021 року Касаційним господарським судом у складі Верховного Суду та Північним апеляційним господарським судом апеляційних та касаційних скарг, у справах про визнання укладеними додаткових угод про поновлення договорів оренди земельних ділянок", - додав Пасюта пояснення авторів законопроєкту.
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