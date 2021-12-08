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Экс-нардеп Семенченко вновь за решеткой
08 декабря 2021 | 17:41
Шевченковский райсуд Киева в среду, 8 декабря, так и не завершил подготовительное заседание по делу экс-депутата Семена Семенченко и еще восьми обвиняемых. Напомним, что скандально известного бывшего нардепа подозревают в организации ЧВК в Украине. Сегодня в суде немногим более девяти часов кряду продолжались прения, и в итоге сул постановил продолжить свое заседание завтра, 9 декабря, с 15:00.
Семенченко на сегодня единственный из девяти подозреваемых, кто находится в СИЗО. Его защита ходатайствовала о взятии его на поруки. Также защитники других подозреваемых просили суд не заслушивать обвинительный акт. Но судья Антонина Кваша отклоняла такого рода предложения.
В конце сегодняшнего заседания судья все-таки удовлетворила ходатайство стороны обвинения о продлении срока содержания Семенченко под стражей на 60 суток.
Рассмотрение дела по сути перенесли на завтра, на 15:00.
Еще в конце сентября Офис генерального прокурора заявил о завершении досудебного расследования в уголовном производстве в отношении девяти человек, среди которых бывший народный депутат Семен Семенченко. Но только в декабре дело передали в суд.
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