ТЕМА

"Вовкіну тисячу" платитимуть через "Дію"

09 декабря 2021 | 14:56

Для отримання виплат у програмі "єПідтримка" на першому етапі потрібно подати заявку в "Дії" до 29 грудня.


Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Уже з 19 грудня, як і планувалося, повністю вакциновані українці зможуть отримати по 1000 гривень для витрат, що підтримають український бізнес.

"На першому етапі програма реалізовуватиметься з 19 грудня через застосунок Дія. Українці зможуть оформити віртуальні картки, які будуть розроблені спеціально для виплат. Оформлення картки «єПідтримка» безкоштовне і без жодної плати за обслуговування. Витратити 1000 грн можна буде на визначений перелік послуг", – зазначив очільник уряду.



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