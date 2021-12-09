|
"Вовкіну тисячу" платитимуть через "Дію"
09 декабря 2021 | 14:56
Для отримання виплат у програмі "єПідтримка" на першому етапі потрібно подати заявку в "Дії" до 29 грудня.
Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
Уже з 19 грудня, як і планувалося, повністю вакциновані українці зможуть отримати по 1000 гривень для витрат, що підтримають український бізнес.
"На першому етапі програма реалізовуватиметься з 19 грудня через застосунок Дія. Українці зможуть оформити віртуальні картки, які будуть розроблені спеціально для виплат. Оформлення картки «єПідтримка» безкоштовне і без жодної плати за обслуговування. Витратити 1000 грн можна буде на визначений перелік послуг", – зазначив очільник уряду.
также читайте
[08.12.2021]
[08.12.2021]
|
по теме
П’яний житель Донеччини на Chevrolet намагався прорватися через блокпост, нацгвардійці застосували зброю
09. 12. 2021 | 14:57
У Донецькій області для затримання правопорушника, який здійснив прорив через блокпост, військовий наряд Національної гвардії зі складу Об’єднаних сил змушений був застосувати вогнепальну зброю. Подія трапилася 8 грудня на одному з блокпостів поблизу Маріуполя, повідомляє пресслужба угруповання НГУ в ОТУ "Схід".
Київрадаперенесла розгляд передачі "Екопарку Осокорки” під забудову
09. 12. 2021 | 14:54
СБУ знайшла останки вбитого в 2016 році водія BlaBlaCar
09. 12. 2021 | 14:52
Служба безпеки України відшукала останки вбитого в 2016 році водія BlaBlaCar львів'янина Тараса Познякова. Про це повідомляє Українська правда, інформацію також підтвердили в СБУ. За словами речника Служби безпеки України Артема Дехтяренка, ескпертиза, яка підтвердила, що тіло належить Познякову, завершилася минулого тижня.
У Саудівській Аравії десятки верблюдів дискваліфікували з конкурсу краси за інʼєкції ботоксу та філери
09. 12. 2021 | 11:22
Мова йде про традиційний фестиваль, що проходить під королівським патронатом.
Экс-нардеп Семенченко вновь за решеткой
08. 12. 2021 | 17:41
Шевченковский райсуд Киева в среду, 8 декабря, так и не завершил подготовительное заседание по делу экс-депутата Семена Семенченко и еще восьми обвиняемых. Напомним, что скандально известного бывшего нардепа подозревают в организации ЧВК в Украине. Сегодня в суде немногим более девяти часов кряду продолжались прения, и в итоге сул постановил продолжить свое заседание завтра, 9 декабря, с 15:00.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»