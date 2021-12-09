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П’яний житель Донеччини на Chevrolet намагався прорватися через блокпост, нацгвардійці застосували зброю
09 декабря 2021 | 14:57
У Донецькій області для затримання правопорушника, який здійснив прорив через блокпост, військовий наряд Національної гвардії зі складу Об’єднаних сил змушений був застосувати вогнепальну зброю. Подія трапилася 8 грудня на одному з блокпостів поблизу Маріуполя, повідомляє пресслужба угруповання НГУ в ОТУ "Схід".
Зазначається, що на стоп-контролі військовий наряд зупинив для перевірки автомобіль Chevrolet.
"Водій, який був з явними ознаками алкогольного сп’яніння, проігнорував законні вимоги гвардійців щодо огляду та здійснив спробу прориву через блокпост. На попереджувальний постріл у повітря водій не відреагував. У зв’язку з цим, для зупинки автомобіля, згідно зі статтею 18 Закону України «Про Національну гвардію України», військовослужбовці змушені були застосувати вогнепальну зброю, вистріливши у колеса", – сказано в повідомленні.
Правопорушника, яким виявився 39-річний житель Донеччини, затримали. На місце події викликали слідчо-оперативну групу Маріупольського районного управління поліції.
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