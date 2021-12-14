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Порошенко передав батальйонний комплекс відеоспостереження 25-й ОПДБр в Авдіївці
14 декабря 2021 | 11:42
Обладнання придбане за кошти українцїв та Фонду Порошенка.
Експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко, який перебуває на Донеччині, в Авдіївці передав комплекс батальйонного відеоспостереження 25-тій окремій повітряно-десантній бригаді. Більше 5 тисяч українців перерахували кошти для забезпечення системами відеоспостереження на передовій, половину необхідної суми додав Фонд Порошенка.
«Надзвичайно приємно бути сьогодні в історичній, героїчній Авдіївці серед наших військових героїчної «25- ки», яка з перших днів 2014 року покрила себе славою на найбільш небезпечних ділянках фронту. І сьогодні міцно тримає оборону, захищає українську землю, славлячи традиції українських ЗСУ, Десантно-штурмових сил. Мені надзвичайно приємно, що свого часу ці війська були створені як окремий вид Збройних сил і повністю виправдали своє призначення», – наголосив Порошенко.
Експрезидент також подякував волонтерам та активістам ГО «Справа громад» та «Res_Publika. Брати по зброї» за ініціативу, яку реалізують з початку цього року на передовій.
«Я хочу подякувати і воїнам, і волонтерам за дуже класну ініціативу, унікальний проект – це встановлення і оснащення всієї лінії зіткнення системою відеорозвідки, спостереження. Де будуть прилади нічного бачення, камери з великим зумом, які будуть чітко відзначати будь-який рух ворожих сил. Зараз із урахуванням підвищення напруження на фронті це ще й додаткові переваги. Почали ми це з 10-ї Гірсько-штурмової бригади, яку змінила зараз 95-та. Ми, до речі, вітали їх вчора з ювілеєм. Повністю оснащена вся бригадна смуга оборони системою відеоспостереження», – нагадав Петро Порошенко.
«Сьогодні я пишаюся тим, що привезений другий батальйонний комплект. В Авдіївці інша геометрія, яка використовується для відеоспостереження, інші технічні рішення, більш коштовні. Я хочу подякувати тим, хто не залишився байдужим, бо цей проект коштує мільйони гривень. 50% збирає «Справа громад». На сьогоднішній день вже більше 5 тисяч українців перерахували кошти. Це і є звіт, що відбувається з вашими коштами. А 50% перераховує Фонд Порошенка. Останнє перерахування – 400 тисяч було буквально позавчора. І це дало можливість сьогодні привести на фронт ці комплекти», – наголосив п’ятий президент.
За його словами, третій батальйон 25-ки буде оснащений незабаром.
Традиційно команда «Європейської Солідарності» привезла бійцям на передову фрукти – цього разу мандарини.
Після ротації підрозділів обладнання залишається на позиціях. Комплекти спостереження та оптичної розвідки допомагають українським воїнам боротися з ворожими снайперами.
Загалом коштом Фонду Порошенка та волонтерів повністю обладнані системою оптичної розвідки позиції 10 ГШБр, яку після ротації замінила 95 ОДШБр. Наразі триває обладнання відеоспостереженням позицій, які займає 25-а ОПДБр.
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