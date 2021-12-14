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Маск став людиною року за версією "Тайм"
14 декабря 2021 | 11:56
Американський журнал Time назвав "людину року"-2021. Ним став мільярдер Ілон Маск, засновник і співвласник компаній SpaceX і Tesla.
"Найбагатша людина у світі не має власного будинку та нещодавно розпродала свої статки. Він запускає супутники на орбіту та приборкує сонце, він водить створеним ним машину, що не потребує бензину та майже не потребує водія. За клацанням його пальця фондовий ринок злітає чи падає", - описує видання переможця.
Цього року журнал вирішив змінити свої традиції та оголосити ім'я людини року не по телевізору, як зазвичай, а на своєму каналі в YouTube.Як пише Time, Ілон Маск - "це людина, яка прагне врятувати нашу планету та допомогти нам заселити нову".
"Блазень, геній, провокатор, провидець, промисловець, шоумен, грубіян, божевільне поєднання Томаса Едісона, Ф.Т. Барнума, Ендрю Карнегі та доктора Мангеттена з "Хранителів", задумливий блакитношкірий людинобог, який винаходить електромобілі та переїжджає на Марс", - пояснюють свій вибір редактори.
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