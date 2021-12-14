|
ФБР считает, что слежка за журналистами - это нормально
14 декабря 2021 | 12:28
Агентство Asssociated Press сделало запрос в Министерство внутренней безопасности США после публикации сообщений о расследовании деятельности журналистов, сообщило AP.
Агентство направило письмо секретарю министерства Алехандро Майоркасу с требованием объяснить, почему имя журналистки AP Марты Мендосы оказалось в базах данных с пометкой «потенциальный конфиденциальный информатор» в период президентства Дональда Трампа. Это, как пишет AP, следует из доклада генерального инспектора по внутренней безопасности.
Свое обширное расследование на эту тему первыми опубликовали журналисты Yahoo News. Им удалось связаться с одним из агентов, занимавшихся подобными проверками, Джеффри Рэмбо. Он заявил, что данная процедура — «это то, что делают все», «стандартная практика».
также читайте
[09.12.2021]
[09.12.2021]
[09.12.2021]
[08.12.2021]
|
по теме
Петиции об отмене "принудительной" вакцинации набрали нужное количество подписей: Зеленский должен ответить
14. 12. 2021 | 13:24
Электронные петиции об отмене "принудительной" вакцинации украинцев от коронавируса, размещенные на сайте президента Украины Владимира Зеленского, набрали необходимое количество подписей. Теперь гарант должен дать свой ответ на них. Об этом сообщается на сайте президента.
Мисткині обрали найсексуальніших митців. Середній вік "найсексі" - 45
14. 12. 2021 | 13:20
Письменник Андрій Жадан - на другому місці. Поет Юрій Іздрик став найсексуальнішим українським культурним діячем року - він очолив цьогорічний рейтинг народної відзнаки "Золотий Ліфон".
Маск став людиною року за версією "Тайм"
14. 12. 2021 | 11:56
Американський журнал Time назвав "людину року"-2021. Ним став мільярдер Ілон Маск, засновник і співвласник компаній SpaceX і Tesla.
Порошенко передав батальйонний комплекс відеоспостереження 25-й ОПДБр в Авдіївці
14. 12. 2021 | 11:42
Охрана спецназа ГУР МО и бронеавтомобиль посольства: новые подробности скандала с замглавы МВД
13. 12. 2021 | 10:42
Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили напал на капитана полиции полка особого назначения "Киев" Константина Васенкова, используя охрану спецназа ГУР МО и бронеавтомобиль посольства США. Об этом сообщает "Цензор.Нет".
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»