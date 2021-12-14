ФБР считает, что слежка за журналистами - это нормально

14 декабря 2021 | 12:28

Агентство Asssociated Press сделало запрос в Министерство внутренней безопасности США после публикации сообщений о расследовании деятельности журналистов, сообщило AP.

Агентство направило письмо секретарю министерства Алехандро Майоркасу с требованием объяснить, почему имя журналистки AP Марты Мендосы оказалось в базах данных с пометкой «потенциальный конфиденциальный информатор» в период президентства Дональда Трампа. Это, как пишет AP, следует из доклада генерального инспектора по внутренней безопасности.



«Это вопиющий пример того, как федеральное агентство использует свои полномочия для проверки контактов журналистов», — написала в запросе Джули Пасе, исполнительный редактор AP.



О том, что власти США проводили расследования в отношении 20 журналистов, в том числе репортера из AP и New York Times, агентство сообщило 12 декабря. Для проверок контактов журналистов использовались конфиденциальные правительственные базы данных, которые применяют для отслеживания террористов.



Свое обширное расследование на эту тему первыми опубликовали журналисты Yahoo News. Им удалось связаться с одним из агентов, занимавшихся подобными проверками, Джеффри Рэмбо. Он заявил, что данная процедура — «это то, что делают все», «стандартная практика».



Рэмбо уточнил, что данные проверки проводились по заданию Белого дома при Трампе в рамках борьбы с использованием принудительного труда в Африке.