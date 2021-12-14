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Мисткині обрали найсексуальніших митців. Середній вік "найсексі" - 45
14 декабря 2021 | 13:20
Письменник Андрій Жадан - на другому місці. Поет Юрій Іздрик став найсексуальнішим українським культурним діячем року - він очолив цьогорічний рейтинг народної відзнаки "Золотий Ліфон".
Про це повідомляє "Читомо".
Торік Іздрик здивував публіку відвертою оголеною фотосесією для збірки своїх віршів Naked One.
"Автор Тої Самої Книжки, яку ми так і не змогли прочитати. Щоразу відволікалися на ілюстрації. Еротична фотосесія, яка позбавила сну всіх нас. Не повторювати в реальному житті! Бо це неповторне. Абсолютне прийняття кожного сантиметру свого тіла. Цьому еротичному магнетизму неможливо опиратися. Але це не тільки про тіло. Чоловік, який відчуває Жінку, вміє бачити і любити. Чоловік, який збуджує своєю повагою до жінки, думками і метафорами", − коментують рішення організаторки "Золотого Ліфону".
Минулі два роки рейтинг очолював поет Сергій Жадан. Цьогоріч він посів друге місце.
Всього на премію номінували 106 митців. Середній вік двадцятки найсексуальніших - 45 років. Найбільший розрив у балах був між першим і другим місцем рейтингу. Семеро з 10 найпривабливіших чоловіків української культури мають вуса.
Цього року до списку номінантів увійшли також митці:
"Золотий ліфон" − відзнака найсексуальніших українських митців. Її заснували 2019 року. До журі рейтингу входять: Анна Арінархова, засновниця премії; Олена Павлова, художниця, поетеса, авторка "Кота Інжира", редакторка; Наталія Каташинська, менеджерка освітніх проектів; Ольга Богачевська, журналістка, акторка, ведуча; Олександра Лиховид, копірайтерка; Надія Давиденко, учасниця рейтингу.
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