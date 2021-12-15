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Гогілашвілі та його дружину охороняє СБУ попри закон
15 декабря 2021 | 11:57
Родина помічниці президента Марії Левченко і колишнього заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі отримала охорону СБУ, не дивлячись на те, що вона не передбачена для них за посадами. Про це повідомляє Bihus.Info.
У листопаді знімальна група Bihus.Info зафіксувала біля комплексу “Парковий”, де відбувалося засідання президентської фракції “Слуга народу”, автомобіль Chevrolet Suburban. З автомобіля вийшов чоловік, за ним – хлопчик.
Хлопчик поїхав з “Паркового” вже на іншому авто – сірій Mazda 3. Ця машина зареєстрована на Марію Левченко – секретарку Володимира Зеленського.
А от номерний знак автомобіля, який привіз хлопця до “Паркового”, закріплений за автомобілем Volkswagen Transporter. Партія таких у 2019 році надійшла на баланс СБУ.
У чоловіку, який вийшов з машини перед хлопцем, джерела видання у правоохоронних органах впізнали співробітника спецпідрозділу “Альфа” СБУ.[
Редакція Bihus.Info звернулася із запитом до Служби безпеки України. З офіційної відповіді СБУ на запит Bihus.Info випливає, що родині Левченко-Гогілашвілі надана охорона спецслужби.
“У відповідь на ваш запит зазначаємо, що інформація, котра стосується осіб, яким за потреби та при наявності відповідних підстав надається охорона, є конфіденційною. Окремо звертаємо вашу увагу на те, що СБУ діє виключно в межах та у спосіб, визначений законодавством України. Це стосується діяльності із забезпечення безпеки охоронюваних осіб та членів їх сімей в тому числі", - повідомили в СБУ.
Если верить признаниям мэра Кличко немецкому таблоиду Bild, со дня на день на Крещатике можно будет обнаружить противотанковые ежи. Наш прославленный боксер открыл военную тайну: комплектуем резервистов, организовываем гражданскую оборону… Нет, без рытья окопов и колючей проволоки на Печерске тут не обойтись.
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