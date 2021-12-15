Вдова и дети умершого российского миллиардера бьются за наследство с его сестрой и стюардессой личного самолета

15 декабря 2021 | 12:34

Вдова предпринимателя из списка Forbes Олега Бурлакова борется в суде за его наследство, которое включает «суперъяхту» и особняк в Монако. В своем завещании бизнесмен не упомянул супругу и дочерей, но указал сестру и ее мужа.

Людмила Бурлакова, вдова умершего от коронавируса предпринимателя из списка Forbes Олега Бурлакова, а также его дочери Елена и Вероника борются за наследство бизнесмена и оспаривают завещание в суде в Монако, пишут Daily Mail и Forbes.



Наследство Бурлакова, по данным Daily Mail, оценивается в £3 млрд (около $3,9 млрд). По подсчетам Forbes, оно составляет как минимум $2,7 млрд. Это средства на счетах Бурлакова и его жены ($700 млн и $1,5 млрд соответственно), яхта Black Pearl ($250 млн), апартаменты в Монако ($150 млн), фонд Ironwall под управлением зятя Бурлакова Грега Глинера, самолет Global 5000, а также активы бизнесмена в России: доли в тюменских Стройлесбанке (74,88%) и торговом центре «Калинка» (74,9%).



В первоначальном завещании Бурлакова его супруга была указана как единственная наследница особняка в Монако, сообщает Daily Mail. Однако после смерти бизнесмена было обнаружено новое завещание, в котором уже не упоминались вдова и дочери, рассказывал в августе председатель совета коллегии адвокатов «Могильницкий и партнеры» Максим Глотов. Юрист не привел подробностей, но напомнил, что последние два года между супругами проходил бракоразводный процесс.

Daily Mail пишет, что в новом документе указаны имена сестры Бурлакова Веры Казаковой и ее мужа Николая. Об этом также сообщает Forbes, по данным которого завещание написано от руки и не заверено у нотариуса. Адвокат Бурлаковой настаивает, что такой документ нельзя считать завещанием, «это в прямом смысле слова клочок бумаги с записями неясного авторства, происхождения и значения». Однако источник издания в Монако сообщил, что, если подлинность почерка подтвердят, документ могут принять в расчет.



В завещании, пишет Forbes, Вере и Николаю Казаковым поручено позаботиться о дальних родственниках Бурлакова и о Софии Шевцовой, которая была стюардессой личного самолета бизнесмена. Как передавал «Коммерсантъ», последняя также заявила о своих притязаниях на имущество и обратилась в суд с заявлением об установлении отцовства ее несовершеннолетнего ребенка, рожденного, как утверждает сама Шевцова, от Бурлакова. Дело рассматривается в Петроградском районном суде Санкт-Петербурга.



Кроме того, 13 декабря вдова Бурлакова подала иск к Вере и Николаю Казаковым в Петроградский суд Петербурга на 800 млн руб.