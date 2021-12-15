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Вдова и дети умершого российского миллиардера бьются за наследство с его сестрой и стюардессой личного самолета
15 декабря 2021 | 12:34
Вдова предпринимателя из списка Forbes Олега Бурлакова борется в суде за его наследство, которое включает «суперъяхту» и особняк в Монако. В своем завещании бизнесмен не упомянул супругу и дочерей, но указал сестру и ее мужа.
Людмила Бурлакова, вдова умершего от коронавируса предпринимателя из списка Forbes Олега Бурлакова, а также его дочери Елена и Вероника борются за наследство бизнесмена и оспаривают завещание в суде в Монако, пишут Daily Mail и Forbes.
Daily Mail пишет, что в новом документе указаны имена сестры Бурлакова Веры Казаковой и ее мужа Николая. Об этом также сообщает Forbes, по данным которого завещание написано от руки и не заверено у нотариуса. Адвокат Бурлаковой настаивает, что такой документ нельзя считать завещанием, «это в прямом смысле слова клочок бумаги с записями неясного авторства, происхождения и значения». Однако источник издания в Монако сообщил, что, если подлинность почерка подтвердят, документ могут принять в расчет.
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