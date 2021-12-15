|
США решили обесценивать доллар дальше
15 декабря 2021 | 12:37
Сенат конгресса США поддержал повышение потолка государственного долга на $2,5 трлн, до $31,4 трлн. Трансляцию вел телеканал C-SPAN.
Согласно результатам голосования, 50 человек проголосовали за повышение лимита госдолга, 49 — против.
Позднее это решение должны одобрить в нижней палате конгресса США, после чего его подпишет президент США Джо Байден.
В августе текущего года в США начал действовать потолок госдолга, приостановленный конгрессом два года назад. Лимит после двухлетней заморозки составил $28,5 трлн. Министерство финансов США объявило о «дополнительных чрезвычайных мерах» из-за достижения потолка госдолга, в том числе о сокращении инвестиций в фонд выплаты пенсий по старости и инвалидности, фонд медстрахования пенсионеров почтовой службы и государственный инвестиционный фонд ценных бумаг.
15 октября Байден подписал указ о повышении лимита госдолга во избежание возможного дефолта. Законопроект предусматривал увеличение лимита госдолга на $480 млрд, до $28,9 трлн. Как уточнили в Белом доме, этого будет достаточно, «чтобы федеральное правительство в полной мере продолжало исполнять свои обязательства до начала декабря».
также читайте
[14.12.2021]
[13.12.2021]
[09.12.2021]
[09.12.2021]
|
по теме
Главу Роскосмоса допросили по делу журналиста-шпиона
15. 12. 2021 | 12:54
Главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина допросили в качестве свидетеля по делу его советника, бывшего корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене. Об этом сообщил «РИА Новости» адвокат Сафронова Иван Павлов (Минюст внес его в реестр СМИ-иноагентов). По словам юриста, его допросили этим летом.
Вдова и дети умершого российского миллиардера бьются за наследство с его сестрой и стюардессой личного самолета
15. 12. 2021 | 12:34
Вдова предпринимателя из списка Forbes Олега Бурлакова борется в суде за его наследство, которое включает «суперъяхту» и особняк в Монако. В своем завещании бизнесмен не упомянул супругу и дочерей, но указал сестру и ее мужа.
Гогілашвілі та його дружину охороняє СБУ попри закон
15. 12. 2021 | 11:57
Родина помічниці президента Марії Левченко і колишнього заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі отримала охорону СБУ, не дивлячись на те, що вона не передбачена для них за посадами. Про це повідомляє Bihus.Info.
Петиции об отмене "принудительной" вакцинации набрали нужное количество подписей: Зеленский должен ответить
14. 12. 2021 | 13:24
Электронные петиции об отмене "принудительной" вакцинации украинцев от коронавируса, размещенные на сайте президента Украины Владимира Зеленского, набрали необходимое количество подписей. Теперь гарант должен дать свой ответ на них. Об этом сообщается на сайте президента.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»