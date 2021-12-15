Главу Роскосмоса допросили по делу журналиста-шпиона

15 декабря 2021 | 12:54

Главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина допросили в качестве свидетеля по делу его советника, бывшего корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене. Об этом сообщил «РИА Новости» адвокат Сафронова Иван Павлов (Минюст внес его в реестр СМИ-иноагентов). По словам юриста, его допросили этим летом.

В пресс-службе «Роскосмоса» сообщили РБК, что «не комментируют следственные действия».



Сафронов стал советником главы «Роскосмоса» по информационной политике в мае 2020 года. В госкорпорации подчеркивали, что он не имел доступа к гостайне и его дело не связано с работой в «Роскосмосе».



Сафронов находится под стражей с 7 июля 2020 года, в последний раз ему продлили арест до 7 января 2022-го. Максимальное наказание по статье о госизмене (ст. 275 УК) предусматривает 20 лет лишения свободы. Судебный процесс проходит в закрытом режиме. Как полагают в ФСБ, он передавал спецслужбам Чехии информацию о «военно-техническом сотрудничестве России с североафриканским государством» и активности российских военных на Ближнем Востоке, сообщал его адвокат. Следствие считает, что чешская разведка завербовала Сафронова в 2012 году, а секретные данные он отправил пять лет спустя — в 2017 году, причем конечным получателем были США (в 2017 году Сафронов работал корреспондентом «Коммерсанта», советником Рогозина он стал в 2020-м году).



Сафронов настаивает на своей невиновности и связывает уголовное преследование с журналистской деятельностью.