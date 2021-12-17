ТЕМА

Лукашенко оценил свои услуги России. В долларах

17 декабря 2021 | 11:02


Лукашенко собирается попросить у РФ ещё $3,5 млрд из-за санкций, т.к. большинство финансовых организаций отказываются сотрудничать с Минском, сообщил зам.премьер-министра Беларуси Николай Снопков.



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