Лукашенко оценил свои услуги России. В долларах

Солістка дуету NikitA, телеведуча Дарія Астафьєва на прес-конференції, в Києві, у четвер, 17 липня 2008 р. Дарія Астафьєва одержала запрошення на зйомки в американському Playboy. Фото Дмитра Купріяна

Лукашенко собирается попросить у РФ ещё $3,5 млрд из-за санкций, т.к. большинство финансовых организаций отказываются сотрудничать с Минском, сообщил зам.премьер-министра Беларуси Николай Снопков.