Путин доказывает, что готов заморозить Европу

17 декабря 2021 | 11:04

Россия продолжает затягивать газовую удавку на шее Евросоюза, снова останавливая ключевой экспортный газопровод. С пятницы, 17 декабря, «Газпром» прекратит транзит по трубе «Ямал-Европа», которая снабжает потребителей в Германии через Белоруссию и Польшу.

Состоявшийся в четверг аукцион на мощности газопровода на сутки вперед закончился безрезультатно: «Газпром» отказался бронировать какой-либо объем, сообщает «Интерфакс». В предыдущие две недели «Ямал-Европа» работал на треть проектной мощности, качая 31 млн кубометров в сутки, а в октябре «Газпром» останавливал трубопровод полностью, в результате чего он четыре дня подряд работал в реверсном режиме - с запада на восток.



Решение снова повернуть вентиль на белорусском маршруте «Газпром» принял после того, как Федеральное сетевое агентство ФРГ заявило, что не ждет одобрения «Северного потока-2» в ближайшие полгода, а главы МИД Анналена Бербок и вовсе объявила проект непригодным к сертификации.



Рынок газа нервно отреагировал на новое сокращение поставок из России, которые и без того держатся на четверть ниже зимней нормы, а по итогам года могут стать минимальным за 6 лет (144 млрд кубометров). Цена январских фьючерсов на газ хаба TTF на бирже ICE подскочила до 1714 долларов за тысячу кубометров (145,98 евро за мегаватт-час), но к закрытию торгов отступила к отметке 1608 долларов.