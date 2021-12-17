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Путин доказывает, что готов заморозить Европу
17 декабря 2021 | 11:04
Россия продолжает затягивать газовую удавку на шее Евросоюза, снова останавливая ключевой экспортный газопровод. С пятницы, 17 декабря, «Газпром» прекратит транзит по трубе «Ямал-Европа», которая снабжает потребителей в Германии через Белоруссию и Польшу.
Состоявшийся в четверг аукцион на мощности газопровода на сутки вперед закончился безрезультатно: «Газпром» отказался бронировать какой-либо объем, сообщает «Интерфакс». В предыдущие две недели «Ямал-Европа» работал на треть проектной мощности, качая 31 млн кубометров в сутки, а в октябре «Газпром» останавливал трубопровод полностью, в результате чего он четыре дня подряд работал в реверсном режиме - с запада на восток.
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