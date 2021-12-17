Похоже ,Киве все же доведется уплатить 1,25 млн.грн

17 декабря 2021 | 11:12

Государственная исполнительная служба Министерства юстиции открыла производство о взыскании с народного депутата от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Ильи Кивы дохода от жомовой ямы, решение о чем принял Высший антикоррупционный суд. Об этом сообщает Bihus.info.

По данным журналистов, ГИС открыло исполнительное производство о взыскании с Кивы этих средств и оно зарегистрировано 13 декабря. Это производство действительно есть в автоматизированной системе исполнительного производства. Также Кива находится в Едином реестре должников и в случае отказа добровольно уплатить долг, с него его начнут взимать принудительно.



В Министерстве юстиции открыли производство для того, чтобы взыскать доход с члена украинского парламента от фракции ОПЗЖ.



Ранее коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила гражданский иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры о конфискации необоснованного актива нардепа Кивы. Речь шла о получении им 1,25 млн дохода от якобы сдачи в аренды жомовой ямы частной фирме, которая имела признаки фиктивности. Это решение оставила без изменений апелляционная палата ВАКС.



Как известно, Специализированная антикоррупционная прокуратура подала иск о гражданской конфискации дохода нардепа Кивы от сдачи в аренду жомовой ямы. По данным органов правопорядка, депутат получил эти необоснованные активы от субъекта хозяйствования с признаками фиктивности, хотя сам политик вообще не является собственником недвижимости.