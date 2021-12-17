ТЕМА

Похоже ,Киве все же доведется уплатить 1,25 млн.грн

17 декабря 2021 | 11:12

Государственная исполнительная служба Министерства юстиции открыла производство о взыскании с народного депутата от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Ильи Кивы дохода от жомовой ямы, решение о чем принял Высший антикоррупционный суд. Об этом сообщает Bihus.info.


По данным журналистов, ГИС открыло исполнительное производство о взыскании с Кивы этих средств и оно зарегистрировано 13 декабря. Это производство действительно есть в автоматизированной системе исполнительного производства. Также Кива находится в Едином реестре должников и в случае отказа добровольно уплатить долг, с него его начнут взимать принудительно.

В Министерстве юстиции открыли производство для того, чтобы взыскать доход с члена украинского парламента от фракции ОПЗЖ.

Ранее коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила гражданский иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры о конфискации необоснованного актива нардепа Кивы. Речь шла о получении им 1,25 млн дохода от якобы сдачи в аренды жомовой ямы частной фирме, которая имела признаки фиктивности. Это решение оставила без изменений апелляционная палата ВАКС.

Как известно, Специализированная антикоррупционная прокуратура подала иск о гражданской конфискации дохода нардепа Кивы от сдачи в аренду жомовой ямы. По данным органов правопорядка, депутат получил эти необоснованные активы от субъекта хозяйствования с признаками фиктивности, хотя сам политик вообще не является собственником недвижимости.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

Денис Тарасов. Инструментальные ящики на заводе "Уралмаш"
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100