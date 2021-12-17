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Похоже ,Киве все же доведется уплатить 1,25 млн.грн
17 декабря 2021 | 11:12
Государственная исполнительная служба Министерства юстиции открыла производство о взыскании с народного депутата от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Ильи Кивы дохода от жомовой ямы, решение о чем принял Высший антикоррупционный суд. Об этом сообщает Bihus.info.
По данным журналистов, ГИС открыло исполнительное производство о взыскании с Кивы этих средств и оно зарегистрировано 13 декабря. Это производство действительно есть в автоматизированной системе исполнительного производства. Также Кива находится в Едином реестре должников и в случае отказа добровольно уплатить долг, с него его начнут взимать принудительно.
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