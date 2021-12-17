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Національну цифрову бібліотеку можуть запустити на початку 2022 року
17 декабря 2021 | 11:15
Додаток працює в тестовому режимі, але є проблема з закупівлею електронних книжок.
Директорка Українського інституту книги Олександра Коваль заявила, що національна цифрова бібліотека уже працює в тестовому режимі. Її збираються запустити на початку 2022 року.
Про це вона сказала в ефірі Українського радіо.
"Ми сподіваємося, що проєкт буде завершено в цьому році або в перших місяцях наступного. Йдеться про книгозбірню електронних видань у вигляді електронних додатків, які можна буде завантажувати на телефон. Зараз додаток працює в тестовому режимі. Проте є проблема із закупівлею електронних книжок, адже легальних книжок на нашому ринку є не аж так багато. По-друге, є певні проблеми із сплатою роялті за прочитання, адже ми державна установа і повинні чітко дотримуватися всіх встановлених правил закону "Про публічні закупівлі". Проте ми намагаємося зараз це питання вирішити", - розказала Коваль.
Нагадаємо, що на початку осені 2021 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні нову редакцію закону "Про бібліотеки і бібліотечну справу".
Він передбачає створення Національної електронної бібліотеки як єдиного інформаційного ресурсу, де будуть представлені у відкритому доступі документи, що становлять культурне надбання українського народу.
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