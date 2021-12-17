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Айкоси прирівняли до цигарок
17 декабря 2021 | 11:25
Верховна Рада посилила антитютюнову політику: за відповідний законопроєкт №4358 проголосували 317 депутатів.
Головні нововведення стосуються електронних сигарет та айкосів, які прирівняли до звичайних цигарок.
Після набуття закону чинності їх не можна буде курити в громадських приміщеннях, не можна буде продавати такі вироби неповнолітнім та рекламувати їх.
Штраф за продаж неповнолітнім тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин до них складатиме 1 020 гривень, а в разі повторного порушення протягом року — 10,2 тис. гривень.
Крім того, законопроєкт забороняє тютюнові вироби з ароматами і смаками фруктів, солодощів тощо. Зокрема, не можна буде їх виробляти в Україні для внутрішнього ринку, ввозити та продавати.
На пакуванні від електронних сигарет має бути медичне попередження про шкоду для здоров'я площею 30% коробки, а на цигарках медичне попередження збільшиться до 65% від площі пакування.
"Досі у нас були взагалі не врегульовані пристрої для паління: електронні сигарети, айкоси тощо. У тому числі через це за рік внаслідок куріння померло близько 85 тисяч українців", - пише в фейсбуці депутатка Ольга Стефанишина.
"Головна мета - захистити та уберегти нашу молодь від маркетингових технологій виробників тютюнових виробів та пристроїв для куріння", - зазначив в телеграмі депутат від "Слуги народу" та голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.
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